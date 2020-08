Koroona enklaavlinnas: ühel pool tuba Hollandi reeglid, teisel Belgia omad

Tilluke Baarle-Hertogi linn Belgias asub kohe oma Hollandi naabri Baarle-Nassau külje all, kuid lisaks sellele on asulal ka 22 enklaavi, mis on küll Belgia Antwerpeni provintsi osaks, kuid asuvad 50 kilomeetri kaugusel linnast endast keset Hollandi territooriumi.

Seni ei muretsenud keegi eriti, et Belgiale kuuluv Baarle-Hertog on täielikult ümbritsetud Hollandist ning et see, kumma riigi territooriumil asub sinu välisuks, määrab ka, kas sa elad Belgias või Hollandis. Siis lahvatas aga koroonaviiruse pandeemia, Belgia kehtestas omad piirangud ja Holland omad reeglid, ning kohalik rahvas jäi segaduses pead vangutama.