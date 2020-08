Balti riikide ja Poola presidendid: Valgevene riigipea peab lõpetama jõu kasutamise oma rahva vastu

«Meie, Leedu, Eesti, Läti ja Poola presidendid kui Valgevene lähinaabrid, NATO ja Euroopa Liidu liikmed, soovime, et Valgevene oleks stabiilne, demokraatlik, sõltumatu ja jõukas riik.

3. alustama viivitamatult dialoogi Valgevene rahvaga. Kuulama oma kodanike häält ja laskma neil vabalt sõna võtta. Omaenda ühiskondade kogemustele ja isiklikele kogemustele tuginedes kutsume üles istuma valitsuse ja kodanikuühiskonna esindajatega ühise riikliku lepituse laua taha. See oleks sobiv samm tõelise riikliku dialoogi alustamiseks. Usume kindlalt, et dialoog on alati parim tee sotsiaalse arengu edendamiseks, reformide ja oma riigi tuleviku arutamiseks.