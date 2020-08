Covid-19 levik on Eestis nimelt sedavõrd palju ägenenud, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ehk ECDC neljapäevastel andmetel on Eestis viimase 14 päeva jooksul olnud 100 000 elaniku kohta positiivseid diagnoose 9,7. Seda on aga rohkem kui 8 juhtumit 100 000 kohta, mida Soomes on loetud seni reisipiirangutest loobumiseks maksimaalseks lubatud näitajaks.