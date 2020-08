Trump kuulutas välja rahuleppe Iisraeli ja AÜE vahel

Suhete normaliseerumine AÜE ja Iisraeli vahel on «Üüratu läbimurre», kirjutas Twitteris Trump. Tegemist on «Ajaloolise Rahuleppega meie kahe Suure sõbra vahel.»

Trump rääkis hiljem ajakirjanikega ja viitas, et oodata on teisigi diplomaatilisi läbimurdeid Iisraeli ja selle islamiusuliste naaberriikide vahel Lähis-Idas.

«Ühendriigid loodavad, et see vapper samm on esimene mitmetes kokkulepetest, mis lõpetavad 72 aastat kestnud vaenutegevuse regioonis,» ütles Pompeo.

«Ühendriigid, Iisrael ja Araabia Ühendemiraadid on kindlad, et uued diplomaatilised läbimurded teiste riikidega on võimalikud ning kavatsevad teha koostööd, et seda eesmärki saavutada.»