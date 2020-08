Välisminister Urmas Reinsalu ütles tänasel valitsuse pressikonverentsil, et Valgevene võimud on meeleavaldustel kinni pidanud ka Eesti kodaniku. «Valgevene võimud on kinni pidanud Eesti kodaniku. Saatkond on esitanud noodi Valgevene saatkonnale,» ütles välisminister.