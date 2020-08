Palestiina kutsus rahuleppega seoses koju AÜE suursaadiku

Gaza sektoris võimulolev palestiinlaste liikumine Hamas tõrjus neljapäeval rahulepet Iisraeli ja AÜE vahel, sõnades, et see ei teeni Palestiina missiooni.

USA suursaadik Iisraelis David Friedman täpsustas hiljem, et Läänekalda annekteerimiskavast pole Iisraeli ja AÜE rahuleppe raames siiski loobutud, vaid see on edasi lükatud, et anda rahuprotsessile kõik võimalused.