Põhja-Korea taasavas piirilinna Kaesongi

Kim nõudis eilsel parteikoosolekul samas, et Põhja-Korea hoiaks oma piirid täielikult kinni ja lükkas tagasi igasuguse välisabi, et vältida igasuguseid nakatumisvõimalusi.

Põhja-Korea on seni kinnitanud, et riigis ei ole tuvastatud ainsatki COVID-19 juhtu. Rahvusvahelised eksperdid on selle väite viiruse üleilmset leviku arvestades kahtluse alla seadnud.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un märkis, et epideemiaalane olukord on stabiilne, ning tänas suletud alal viibinud inimesi selle eest, et need järgisid karantiinist tingitud ebamugavustest hoolimata partei ja valitsuse meetmeid.