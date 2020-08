Trump lämmatab kirja teel hääletamise nurjamiseks USA postiteenistust

Trump on korduvalt väitnud, et postihääletus soodustab pettusi ja valimistesse sekkumist ning annab eelise demokraatidele, mis siis et selle kohta puuduvad igasugused tõendid.

Eile kinnitas Trump telefoniusutluses Fox Business Networkile, et tema otsuse taga on soov takistada kirja teel hääletamist. «Nüüd vajavad nad seda raha, et panna postkontorid tööle, nii et nad suudavad võtta vastu kõiki neid miljoneid ja miljoneid hääletussedeleid,» lausus Trump. «Nüüd, kui me ei saavuta kokkulepet, tähendab see, et nad ei saa raha. See tähendab, et nad ei saa üldist kirja teel hääletamist, nad lihtsalt ei saa seda.»