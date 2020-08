Varssavi lahing 100 ⟩ Kaasaegse vaba Euroopa üks olulisemaid tähtpäevi

Briti diplomaadi Edgar D'Abernoni sõnul oli see maailma ajaloo tähtsuselt kaheksateistkümnes lahing.

Varssavi lahing väärib Normandia dessandi kõrval mainimist kui üks olulise tähtsusega pöördepunkte Euroopa totalitarismi vastases võitluses. Jalta konverentsi tulemusel tekkinud raudse eesriide tõttu, mis jagas Euroopa kaheks, ei jäädvustunud selle sündmuse ajalooline tähtsus niisugusel kujul, nagu see oleks väärinud. See kehtib nii massikultuuri kui ka ajalooõpikute kohta.

On aeg need Euroopa kollektiivse mälu lüngad lõpuks täita. Varssavi lahingu aastapäeva tähistamine peaks toimuma mitte ainult Varssavis, mitte ainult Poolas, vaid kogu Euroopas. Ehkki Wisła jõel saavutas võidu Poola, puudutas see võit suures osas Euroopa rahvaste vabadust – vabadust kommunismi totalitaarsest pimedusest.