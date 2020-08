Koroonaviiruse pandeemia elustas Firenze katkuaegse veinimüügi tava

Aja jooksul lõpetati kõigest 30 sentimeetrit kõrgete ja 20 sentimeetrit laiade avauste pruukimine. Covid-19 pandeemia on tähendanud aukudele seinas aga uut elu, sest baarid on need võtnud kasutusele jääkülmade kokteilide nagu Aperol Spritz, gelato ja kohvi serveerimiseks.