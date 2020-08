Tsihhanovskaja kutsus meeleavaldustele kogu Valgevenes

Valgevene on läbi teinud suure muutuse, ütles Tsihhanovskaja, kes lahkus teisipäeval Valgevenest Leetu.

Presidendikandidaat mõistis hukka ka miilitsa vägivalla meeleavaldajate kallal. Protestiaktsioonide käigus on kinni peetud tuhandeid inimesi, sadu on saanud vigastada ja vähemalt kaks inimest on hukkunud.