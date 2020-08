Elevandiluuranniku valimisvägivallas on hukkunud kuus inimest

Vägivald on levinud ka riigi põhjaossa Gagnoa linna.

Meeri sõnul on vigastatuid mõlemal poolel, ent reede õhtuks oli olukord rahunenud.

Ouattara (78) teatas eelmisel nädalal, et kandideerib 31. oktoobri presidendivalimistel. Üllatusliku otsuse põhjuseks oli asjaolu, et tema soosik valimistel peaminister Amadou Gon Coulibaly suri ootamatult südamerabandusse.

Avaldus tekitas Ouattara kriitikute seas raevuka reaktsiooni, kuna ta on juba kaks korda järjest ametis olnud. Ouattara ise ütleb, et põhiseadusmuudatuste tõttu läks tema ametiajaloendur taas nulli.

Lääne-Aafrika lõunarannikul paiknevas riigis on kestnud madala intensiivsusega kodusõda alates 2011. aastast, mil endine autoritaarne riigipea Laurent Gbagbo keeldus võimu üle andmast Ouattarale pärast valimiskaotust.

Järgnenud vägivallas on saanud surma umbes 3000 inimest ning see on lõhestanud riigi põhja-lõuna teljel kahte vaenuleeri.