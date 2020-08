Keskvalimiskomisjoni juht: Tsihhanovskaja avaldus tehti minu kabinetis

«See on minu diivan. Ta salvestas selle pöördumise ilma minuta,» ütles Jermošina Valgevene Komsomolskaja Pravdale antud usutluses.

Kui Tsihhanovskaja saabus keskvalimiskomisjoni kaebust esitama, kutsuti ta kabineti, «kus temaga tahtis kohtuda, ütleme nii, kaks kõrget õiguskaitseorgani töötajat», ütles Jermošina, kelle sõnul jäid kabinetti lisaks julgeolekutöötajatele ja Tsihhanovskajale ka tema advokaat, kuid komisjoni juht ise lahkus.

Ta lisas, et kaebusi võeti vastu ka teistelt presidendikandidaatidelt, kes seadsid valimistulemused kahtluse alla.

«Kõik on tagasi lükatud. Meil ju valimisi pole. Kui inimesed arvavad, et me vaatame need läbi ja tunnistame Tsihhanovskaja võitu, no nii ei juhtu,» sõnas ta. «See tähendab, et kolme kuu vältel peab uuesti läbitama järgmine valimiskampaania uute kandidaatidega. Nii ma ütlesin: «Me võime lihtsalt riigi kaotada».»

Tsihhanovskaja ärgitas teisipäeval riigimeedias avaldatud videos oma toetajaid mitte meelt avaldama, ent liitlaste sõnul avaldati talle selle ütlemiseks survet.

Riiklikus uudisteagantuuris BelTA avaldatud videos loeb Tsihhanovskaja ette avaldust, kus kutsutakse «austama seadust» ja valgevenelasi meelt mitte avaldama.

Opositsionäär oli videos langetatud peaga ja istus tumerohelisel diivanil. Tema taga oli suletud kardinatega aken.

Tsihhanovskaja, kes enda sõnul alistas valimistel kauaaegse autokraadi Aljaksandr Lukašenka, on põgenenud Leetu.

«Me usume, et see video lindistati korrakaitseorganite survel,» ütles tema liitlane Maria Kalesnikava siis. «Inimene, kes on saanud ähvardusi ja kelle abikaasa on vanglas, võib lindistada mis tahes video.»

Tsihhanovskaja otsustas presidendiks kandideerida pärast seda, kui võimud vangistasid tema abikaasa Sjargei Tsihhanovski ning keelasid viimasel valimistel osalemise.

Tsihhanovskaja tegi reedel üleskutse korraldada üle kogu riigi rahumeelseid suurmeeleavaldusi, et avaldada toetust tema võidule riigipea Aljaksandr Lukašenka üle.

«Valgevenelased ei taha enam kunagi elada eelmise valitsusega. Enamus ei usu tema võitu,» ütles Svetlana Tsihhanovskaja videoläkituses.

«Ma kutsun kõigi linnade meere korraldama rahumeelseid massikogunemisi igas linnas 15. ja 16. augustil.»

«Valgevene on läbi teinud suure muutuse,» ütles Tsihhanovskaja.

Presidendikandidaat mõistis hukka ka miilitsa vägivalla meeleavaldajate kallal. Protestiaktsioonide käigus on kinni peetud tuhandeid inimesi, sadu on saanud vigastada ja vähemalt kaks inimest on hukkunud.

«Kuue kuu eest ei uskunud keegi, et valgevenelased suudaksid ühineda ja öelda vanale valitsusele ei. Kuid see on juhtunud,» lisas ta.

«Valitsus muutis kodanike rahumeelse meeleavalduse tänavatel veresaunaks,» ütles Tsihhanovskaja. «Olukord on kriitiline. Me peame peatama vägivalla Valgevene linnade tänavatel. Ma kutsun võime seda peatama ja dialoogi alustama.»

Miilits on protestide julma mahasurumise käigus kasutanud kummikuule, šokigranaate ja pisargaasi, kinni on peetud üle 6700 inimese, sajad on saanud vigastada ja kaks surma.

Euroopa Liidu välisministrid, teiste seas Urmas Reinsalu, leppisid reedel kokku sanktsioonide kehtestamises Valgevenele seoses sealse valimisjärgse vägivallaga, ütlesid ametnikud.

«Välisministrid nõustusid kehtestama sanktsioonid neile, kes repressioonide eest vastutavad, ja koostatakse vastav nimekiri,» ütles Euroopa allikas pärast ministrite videokonverentsi.

«EL käivitab nüüd sanktsioonide protsessi nende vastu, kes on vägivalla, kinnipidamiste ja valimistega seotud pettuse eest vastutavad,» ütles Rootsi välisminister Ann Linde.

Kui nimekiri on valmis saanud, peab iga nimi saama EL-i liikmesriikide ühehäälse heakskiidu. Ametnike sõnul ei olnud mitte ükski 27 liikmesriigist vastu sanktsioonide kehtestamisele kui sellisele.