Taiwan viis lõpule F-16 hävitajate suurostu Lockheed Martiniga

Pentagon teatas lepingust ilma ostjat täpsustamata, ent tehingu üksikasju teadev allikas kinnitas AFP-le, et tegemist on Taiwani ehk Hiina Vabariigiga.

Kuid värskelt uuendatud lepe, mis Pentagoni sõnul sisaldab esialgse tellimuse kohaselt 90 hävitajat, pakub Taiwanile kaasaegseid lennukeid, mille peal on uusim tehnoloogia ja relvastus.

Peking on öelnud, et kui 23 miljoni elanikuga saareriik, mis on autonoomselt end valitsenud alates 1949. aastast, peaks astuma samme iseseisvuse väljakuulutamise suunal, kavatseb Peking vastata Taipei sammudele jõuga.