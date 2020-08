Hizbollah juht nõuab Beiruti plahvatuse järel ühtsusvalitsust

Paljuusulises Liibanonis annavad poliitikas tooni endised väepealikud riiki aastail 1975-1990 räsinud kodusõjast. Toonased sõjamehed on vahetanud oma mundrid ja sõjaväelised riided ülikondade vastu või on neid välja vahetanud nende sugulased.

Oma teises plahvatusjärgses kõnes heitis Nasrallah kõrvale mõtte neutraalsest valitsusest kui ajaraisust. Tema sõnul on ilmne, et riigis jaotuvad võim ja mõjujõud piki religioosseid jõujooni.

«Me ei usu, et Liibanonis on olemas neutraalseid (kandidaate), kes moodustaksid meie jaoks (neutraalse) valitsuse,» ütles Nasrallah.

Lääneriigid on avaldanud Liibanoni liidritele tugevat survet reformida põhjapanevalt riigi poliitilist süsteemi ja valitsust, et see peegeldaks rahva vaba tahet, mitte poliitiliselt välja kujunenud jõujooni. Samuti nõuab Lääs reformide jõustamist võimalikult kiirelt, et seeläbi avada miljarditesse dollaritesse ulatuvat rahvusvahelist abi.