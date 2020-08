Jaapan tähistab 75 aasta möödumist alistumisest II maailmasõjas

«Meie minevikule mõeldes tunnen sügavat kahetsust ja loodan siiralt, et sõjametsikused ei kordu enam kunagi,» ütles Naruhito lühikeses kõnes. Tseremoonial osales koroonapandeemia tõttu vaid 500 inimest, eelmisel aastal oli osalejaid 6200.

2012. aastal võimule tulnud Abe ei ole 15. augusti kõnedes kordagi tunnistanud Jaapani sõjaaegseid kuritegusid. Tänavuses kõnes märkis peaminister, et Jaapani praeguse rahu aluseks on sõjas langenute toodud ohver, kuid lubas, et riik õpib ajaloost.