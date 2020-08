Kreml prognoosib Valgevene rahutustele kiiret lahendust

Enda sõnul valimised võitnud Valgevene liider ütles täna, et peab kasvava protestiliikumise asjus Putinile helistama.

«Mõlemad pooled väljendasid kindlust, et kõik kerkinud probleemid leiavad kiirelt lahenduse,» teatas Kreml.

Venemaa on ainuke Valgevene naaberiik, kes on Lukašenkot massimeeleavalduste ajal toetanud. Rahvusvaheline üldsus on valimispettuse ja politseivägivalla hukka mõistnud.

Kremli teatel on «kõige olulisem takistada hävituslikel jõududel neist probleemidest kasu lõikamist».

«Need jõud tahavad kahjustada vastastikku kasulikku koostööd liitriigi kahe riigi vahel.»

Pooled leppisid kokku regulaarse suhtluse jätkamises ja kavatsuses suhteid liitriigina tugevdada, lisas Kreml.

Valgevene märulimiilits on meeleavalduste vaigistamiseks kasutanud äärmuslikku vägivalda. Kinnipeetud inimesed on teatanud, et neid on vangis pekstus ja piinatud.

Lukašenko, kes on Valgevenet juhtinud viimased 26 aastat, on vastavalt oma vajadustele sõbrustanud vaheldumisi Venemaa ja Euroopa Liiduga, ehkki tema riik on Venemaast majanduslikult sõltuv.

Lukašenko kritiseeris Venemaad teravalt oma valimiskampaania ajal, kui Valgevenes vahistati 33 venelast kahtlustatuna plaanis korraldada valimiste eel rahutusi. Minski väitel olid need Putini liitlase juhitud erasõjaettevõtte Wagneri palgasõdurid.

Lukašenko retoorika on aga nihkunud ja nüüd süüdistab ta meeleavaldustes teiste seas Poolast ja Hollandist tulnud provokaatoreid.