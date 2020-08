Lukašenka sõnul on Putin valmis «aitama julgeolekut tagada»

«Mis puudutab sõjalist elementi, on meil Vene Föderatsiooniga kokkulepe, osana liitriigist ja Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsioonist (ODKB). Praegu on täpselt selline moment, mis selle leppe alla läheb,» ütles Lukašenko uudisteagentuuri Belta vahendusel.

«Seetõttu oli mul täna pikk ja sisukas vestlus Vene presidendiga... Me leppisime kokku, et kohe kui me seda palume, antakse Valgevenele julgeoleku tagamiseks täielikku tuge.»