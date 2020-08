Berliinis taasavatakse bordellid, aga seksida seal ei lubata

Kauaaegne seksitöötaja Jana (49) rääkis, et ootab pikisilmi järgmist kuud, mil ta saab hakata taas pakkuma täispaketti.

Juulis korraldasid kümned seksileludega relvastatud prostituudid Berliinis parlamendi ülemkoja Bundesrati ees meeleavalduse, kus kurdeti, et piirangud takistavad neil elatise teenimist ja sunnivad neid tegutsema seadusevastaselt.

Prostitutsioon on Saksamaal seaduslik ja reguleeritud: riigis on 40 000 registreeritud seksitöötajat, kellel on õigus sotsiaalkindlustusele ja töölepingute sõlmimisele.