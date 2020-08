Somaalias hukkus hotellirünnakus vähemalt 10 inimest

Julgeolekujõud on tapnud seni kaks ründajat, kelle kaaslased võtsid hotellis pantvange, ütles teabeministeeriumi pressiesindaja Ismail Mukhtar.

Hotelli on ümber piiranud sõjaväeveokid ning ametnike sõnul võib õhtupimedus pikendada vabastusoperatsiooni kestust.

Kapten Mohamed Hussein ütles The Associated Pressile, et rünnak sai alguse võimsast autopommiplahvatusest, mis lennutas minema hotelli peamised väravad. Seejärel sisenesid relvastatud ründajad hotelli, kus võtsid pantvange, neist enamik noored mehed ja naised, kes parasjagu õhtustasid.