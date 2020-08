Cincinnatis sai kolmes tulistamises surma vähemalt neli inimest

Politseiülema asetäitja Paul Neudigate'i sõnul oli ilmselt kahes rünnakus hukkunuid, kaks kummaski. Asetäitja ütles, et arvatavasti on tegemist eraldiseisvate sündmustega, kuid need on hirmsad ja traagilised.

«Tegemist oli erakordselt vägivaldse ööga Cincinnatis. Miks? See saab olema küsimuseks. Taolised sündmused on täiesti vastuvõetamatud,» ütles linna politseiülem Eliot Isaac.

»Ma pöördun linnaelanike poole, et öelda, et sellega on kõik piirid ületatud! Me ei tohi vaikides istuda ega öelda, et me ei saa midagi teha vägivalla lõpetamiseks! Meil ​​kõigil lasub moraalne kohustus peatada vägivald ja tapmine meie kogukondades,» kurjustas Isaac.