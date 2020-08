Uus-Meremaa peaminister lükkas valimised edasi

«See otsus annab kõigile erakondadele järgmise üheksa nädala jooksul aega korralikuks valimiskampaania tegemiseks ja valimiskomisjonil on piisavalt aega ettevalmistusteks, et tagada valimiste korraldamine,» sõnas naine.

Pärast nelja inimese positiivseid teste teisipäeval on Uus-Meremaal leitud 30 juhtumiga viirusekolle. Enne seda oli riik 102 päeva koroonaviirusest vaba.

Enamik juhtumeid on leitud suurimast linnast Aucklandist, kus on poolteist miljonit elanikku. Kaks juhtumit on leitud Tokoroast, mis asub Aucklandist 210 kilomeetrit lõunas. Võimud püüavad jälile saada, kuidas viirus taas Uus-Meremaale jõudis.