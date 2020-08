Kolle kirikukoguduses sunnib lõunakorealased koduseinte vahele

Suurim praegune nakatumiskolle on seotud Souli Sarang Jeili kirikuga, mille liikmete seas on kinnitust leidnud 315 nakatumist ning koguduse 3400 liikmel on palutud jääda karantiini. Positiivse koroonaviiruse analüüsi on seni andnud iga kuues koguduse liige, teatas asetervishoiuminister Kim Gang-lip.