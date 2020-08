Otse Postimehest ⟩ Martin Hurt: Venemaal on võimalus oma impeeriumi laiendada

Kas viimased sündmused vihjavad sellele, et Euroopasse on tekkinud uus kriisikolle?

Sündmused arenevad kiirelt. Lääneriigid on äraootaval seisukohal, sest otsest kutset Valgevenele Euroopa Liitu astumiseks esitatud ei ole. Valgevenes toimuv on paljuski ametlikult nende siseasi, aga ilmne on ka see, et Moskva käsi on siin mängus. Me täpselt muidugi ei tea, mis arutelud on toimunud Minski ja Moskva, aga teame, et Venemaa vägesid on nähtud liikumas Valgevene piiri poole.

Kas Valgevene president Aljaksandr Lukašenka sooviks siis näha Venemaa «abistavat kätt» või mitte?

Ma arvan, et president Lukašenka seisukohast on eelkõige oluline püsida võimul. Ega ta ilmselt väga Vene vägesid näha ei sooviks ja Venemaalt abi küsida tegelikult väga ei taha. Samas, kui on valida, kas ametist lahkuda või aktsepteerida ebamugavaid tingimusi Venemaalt, siis ta pigem suhtleks oma idanaabriga.

Võib ka juhtuda, et Valgevenesse lähevad sisse Vene väed, kes vajadusel meeleavaldused maha suruvad.

Millised valikuvariandid president Lukašenkale on jäänud?

Üks variant on kindlasti see, et ta astub ise vabatahtlikult tagasi, enne kui asi läheb hullemaks. Teised variandid on suure tõenäosusega ikkagi verisemad.

Praegu näeme seda, et Valgevene julgeolekujõud sellises mahus vägivalda meeleavaldajate vastu enam ei kasuta. See võib ka kiiresti jälle muutuda.

Kõige rahumeelsem alternatiiv oleks ikkagi president Lukašenko tagasi astumine. Küsimus on ka selles, et kuidas siis edasi minna. See oleks alles esimene samm. Kes saaks olema tugev alternatiivne vastaskandidaat või alternatiiv president Lukašenkale?

Kui Lukašenkale tugevat alternatiivi ei ole, siis võib Venemaa alternatiivi ise tekitada.

Täna te seda alternatiivi ei näe?

Tundub, et ei näe. See on murettekitav, sellepärast et kui Lukašenkale tugevat alternatiivi ei ole, siis võib Venemaa alternatiivi ise tekitada. See oleks kindlasti kahjulik ka Eestile. Pean silmas, et siis tuleksid käsud ja rahastus idast ja meil oleks tulevikus hoopis teistsugune Valgevene.

Arvan, et Venemaal avaneb päris häid võimalusi samm edasi astuda, et oma impeeriumi laiendada.

Kas Venemaa üldse saab ja tahab hakata enda käsi Valgevenes määrima?

Tal on kindlasti see võimalus olemas. Küsimus on selles, milline on ta söögiisu. Arvan, et Venemaal avaneb päris häid võimalusi samm edasi astuda, et oma impeeriumi laiendada. Küsimus on selles, mis oleks selle käigu hind. Kindlasti kaasneks sellega rohkem sanktsioone ja vastutegevust lääneriikide poolt, nii läbi Euroopa Liidu kui NATO. See ei pruugi talle meelepärane olla.