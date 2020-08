Raport: Iraan maksis Talibanile USA ründamise eest Afganistanis

CNNi teatel tuvastas USA läinud aastal kuue rünnakuga seotud maksed, kaasa arvatud mullu detsembris Kabuli lähistel Bagrami õhubaasile toimunud rünnak.

Rünnak, milles CNNi teatel hukkus kaks Afganistani tsiviilisikut ning sai haavata neli ameeriklast, peatas ajutiselt USA ja Talibani vahelised rahuläbirääkimised.

USA kaitseministeerium ei kinnitanud ega lükanud CNNi raportit oma avalduses ka ümber.

Pentagoni kõneisik major Rob Lodewick ütles, et asutusesiseseid luureandmete arutamise üksikasju ei avaldata.

Kuid lisas, et ministeerium on korduvalt nõudnud, nii avalikult kui eraviisiliselt, et Iraan lõpetaks oma pahatahtliku ja destabiliseeriva käitumise Lähis-Idas ja maailmas.

«Iraani vaenulik mõju püüab õõnestada Afganistani rahuprotsessi ning edendab vägivalla ja ebastabiilsuse jätkumist,» lisas ta.

Juunis teatas USA meedia, et luure on välja selgitanud, et Venemaa pakkus Talibanile USA sõdurite tapmise eest Afganistanis vaevatasu.

Kõrgemad ametnikud ei lükanud raportit ümber, kuid mõned iseloomustasid seda kui ebaselgel infol põhinevat.