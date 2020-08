Paljudes Hispaania regioonides rakendusid uued viirusepiirangud

Paljud meeleavaldajad ei kandnud avalikus kohas maski, kuigi see on seadusega kogu riigis kohustuslik, ega pidanud kinni ka suhtlusvahemaast.

Hispaanias on pea 343 000 COVID-19 nakatunut, mis on üks suurimaid nakatunute arve Lääne-Euroopas. Viimase kahe nädala jooksul on 100 000 elaniku kohta olnud 115 uut nakatunut, samas kui Prantsusmaal oli see arv 45, Suurbritannias 19 ja Saksamaal 16.