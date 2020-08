Euroopa Liit nõuab Türgilt Kreeka saare lähistel käivate gaasiotsingute lõpetamist

Türgi kavatseb laiendada sel nädalal otsinguid Küprose lõunarannikule. Nafta- ja gaasiotsingud on viinud Ankara sel nädalal vastasseisu mitte üksnes NATO-liitlase Kreeka, vaid ka Euroopa Liiduga.

Vaidlus Vahemere vete üle on kestnud juba mõnda aega.

Türgi sõnul on vaidlusalune piirkond Kastelorizo lähistel Türgi mandrilava peal, Kreeka aga märgib, et tegemist on selle majandusvööndiga.