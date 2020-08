Valimiseelsed kommentaarid Euroopas keskendusid peaasjalikult faktile, et Aljaksandr Lukašenka on kaotamas suutlikkust täita oma osa lubatust: tagada head palgad, täielik tööhõive ning algeline, kuid kõikehõlmav sotsiaalsüsteem. 9. augusti sündmused näitavad, et valgevenelasi pakutav ei huvitagi, nad ei ole nõus seda uuesti aktsepteerima.