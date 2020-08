Malta sulgeb nakkuste tõttu taas ööklubid ja baarid

Keeld rakendub kolmapäeval ning see puudutab ka spordirajatisi, ütles ka asepeaministri ametis olev Fearne.

Rahvakogunemiste ülempiiriks on 15 inimest, restoranid ja poed uksi sulgema ei pea.

Riigi tervishoiujuht Charmaine Gauci ütles, et uued kontrollivamad meetmed rakendatakse sotsiaalse distantseerimise tagamiseks.

Maltas on uue koroonaviiruse juhtumite arv järk-järgult kasvama hakanud pärast seda, kui seda peeti Euroopa pandeemia edulooks.

Hetkel on COVID-19 haigeid Maltal 607, mis on peaaegu kaks korda rohkem kui märtsis ja aprillis.

Alates 7. märtsist, kui riigis tuvastati esimene COVID-19 nakkusjuhtum, on Maltal tuvastatud kokku 1375 nakkusjuhtumit. Nendest 759 on saanud kinnitatud andmeil terveks ja üheksa on surnud.