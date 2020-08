Valgevenelastel on kõrini sellest, et neid petetakse ja ei võeta kuulda, ütlesid Postimehele antud videointervjuudes Minskis tänavatele tulnud ja president Aljaksandr Lukašenka taandumist nõudvad protestijad. Lukašenka toetusmeeleavaldusele kogunenud aga leiavad, et opositsiooni toetavad protestijad hävitavad Valgevene riigi.