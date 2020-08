Soome kehtestas mõnedele tavaravimitele müügipiirangud

Paratsetamool on valuvaigisti, mida kasutatakse ka palaviku vastu. Tarned üle maailma aga said tagasilöögi, kuna pandeemia tõttu pidid mõned tootjad, eriti Hiinas, oma tootmist vähendama.

"Me astume selle sammu, et isegi, kui probleemid paratsetamooli tarnete ja logistikaga peaksid jätkuma, oleks meil piisavalt iga patsiendi jaoks, kes seda vajavad," ütles tervishoiuministeeriumi spetsialist Noora Oinonen AFP-le.

Juunikuises Briti uuringus aga leiti, et deksametasoon toob leevendust kriitiliselt haigetele COVID-19 patsientidele. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ei ole veel otsustanud, kas toetada selle ravimi kasutamist koroonaravis.

"Meil on Soomes ainult väike turg deksametasoonile, nii et kui WHO soovitab seda oma juhtnöörides, siis on oht, et selle ravimi müük võib kiiresti kasvada," sõnas Oinonen.