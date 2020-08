Merkel välistas koroonapiirangute leevendamise Saksamaal

«Juhtumite arv üle Saksamaa on viimase kolme nädalaga kahekordistunud. See on trend, mis ei saa jätkuda ja tuleb peatada,» ütles Merkel Düsseldorfis ajakirjanikele, tuletades sakslastele meelde, et nad kannaksid kaitsemaske ja järgiksid karantiinireegleid.