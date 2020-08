Välismaa lühiuudised

Gröönimaa liustike sulamine on pöördumatu

USA Ohio osariigi ülikooli teadlaste sõnul on Gröönimaa polaarjää sulamine nüüd pöördumatu: lumesadu ei suuda enam kompenseerida jää kadumist, isegi kui globaalne soojenemine päevapealt lõppeks. Liustikud kaotasid 1980. ja 1990. aastatel umbes 450 miljardit tonni jääd ühe aasta jooksul. Selle kompenseeris lumesadu, ütlesid 40 aasta andmeid ­uurinud teadlased.

Jää sulamine on sel sajandil kiirenenud, see ulatub 500 miljardi tonnini ja lumesadu ei taasta seda piisavalt. «Gröönimaa mandrijää kaotab 21. sajandil massi kiiremini, mis on tõusva meretaseme suurim tegur,» seisis teadlaste avaldatud artiklis. AFP/BNS