Video ⟩ Mikser olukorrast Valgevenes: liiga vara ei tasu juubeldama hakata

Siiski tõdes välisilmaga aktiivselt tegelenud poliitik, et maailm mäletab ka teistsuguseid kogemusi. «Liiga vara ei tasu juubeldama hakata. Oleme mitte liiga kauges minevikus näinud - näiteks Assadi puhul Süürias või Maduro puhul Venetsueelas -, et autoritaarseid diktaatoreid kiputakse enneaegselt maha kandma.»

Kolmel korral valitsusvastutust kandunud Mikser hindas, et järgmised päevad ja nädalad saavad olema määrava tähtsusega. «Kõigepealt tuleb saavutada ikkagi Lukašenka lahkumine. Seejärel on tegelikult väga kriitiline ajahetk, kus tänavatele tulnute juhid ja Valgevene opositsioon peavad väga lühikese aja jooksul tegema terve rea väga õigeid otsuseid. Nad peavad kokku leppima selles, milline on Valgevene poliitiline ja majanduslik kurss pärast Lukašenkat.

SDE endise juhi sõnul ei kujune see periood kindlasti lihtsaks. «On selge, et sellise revolutsioonilise muutuse käigus võivad pihta saada kõige haavatavamad ühiskonnagrupid. Kui meenutada Venemaa väga lühikest eksperimenti demokraatiaga pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, siis selle haavad annavad tänaseni tunda. Väga paljud venelased seostavad enda valusa kogemuse põhjal demokraatiat ja pluralismi sotsiaalmajandusliku kaosega. Ja see on delegitimiseerinud lääneliku demokraatia selles riigis pikaks ajaks. Oleks äärmiselt traagiline, kui midagi taolist juhtuks Valgevenes.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teaduri Kalev Stoicescu hinnangul on tõenäoline, et ühel hetkel võivad meeleavaldajate poole üle minna ka julgeolekutöötajad. See vajab aga paremat ajendit. «Piltlikult öeldes - kui panna lilled OMONi kilpide ja kumminuiade vahele, siis sellest ei piisa. Aga arvan, et nad on juba üsna piiri peale viidud. Seda momenti tuleb ära kasutada.» Mikseri sõnul võivad Valgevene vormikandjad olla suurel määral mõjutatud ka Venemaast. «Valgevene jõustruktuuride puhul ei tea peale Kremli täpselt keegi, kui tihedalt on need läbi põimunud Venemaaga. Ja kui palju on seal inimesi, kelle lojaalsus on väljaspool Valgevenet.»