Lukašenka: Valgevene väed läänepiiril on viidud lahinguvalmidusse

«Kaitseminister kandis mulle ette, et kõik on täide viidud ja vastavad üksused on täna valmis oma kohust täitma,» vahendas riiklik uudisteagentuur BelTA presidendi sõnu julgeolekunõukogu koosolekul.

«Veel kord rõhutan: väga kahju, et teatud üksusi, eriti erioperatsioonide üksusi tuli meil kaasata korra loomiseks riigis. Noh, selline on teatud osa meie elanikest. Mitte, et nad ei saa aru, vaid teevad seda meelega,» lisas ta.

«See tähendab, et meil ilmnevad praegu probleemid mitte ainult seest-, vaid ka väljastpoolt. Ja see, et need on absoluutselt koordineeritud sammud, näeme juba avalikult. Kuid see ei ole veel tipp. Sündmused hakkavad arenema teatud viisil, kuid me saame aru, mis suunas,» rääkis Lukašenko.