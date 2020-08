Mali president astus tele-eetris ametist tagasi

Keïta näis telepöördumises rahulik, kui teatas valitsuse ja rahvusassamblee laialisaatmisest. Ta lisas, et pole muud võimalust kui ametist lahkuda, ja see jõustub viivitamatult.

«Kuna see meeldis meie sõjaväe teatud elementidele, et kogu asi lõppeks nende sekkumisega, siis kas mul on tõepoolest valikut? Ma pean sellele alluma, sest ma ei taha mingit verevalamist,» sõnas riigipea.