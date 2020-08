Pärast seda kui peaminister teatas, et Austraalia on sõlminud lepingu Briti-Rootsi farmaatsiahiiu AstraZeneca arendatava võimaliku koroonaviiruse vaktsiini tootmiseks, märkis Morrison, et vaktsineerimine tuleks teha austraallaste jaoks võimalusel kohustuslikuks.