Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks mõeldud reeglid lubavad järgmisest esmaspäevast alates Soome siseneda lisaks Eestile inimesi veel Itaaliast, Ungarist, Slovakkiast ja Leedust, ilma et tulijal oleks vaja esitada reisi põhjust või jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.

Yle kirjutas, et reisipiirangud vaadatakse üle kahe nädala pärast. Seejuures märkis üle, et Eestist saabuvatele reisijatele praegu piiranguid ei kehtestatud, kuigi Eestis on nakatunute arv suurem, kui Soome valitsuse kehtestatud piirmäär.