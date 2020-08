Hiina häkkis tuhandeid Taiwani valitsuse meilikontosid

Taipei süüdistab Pekingit küberkampaania tõhustamises alates 2016. aastast, mil Taiwan valis presidendiks Tsai Ing-weni, kes keeldub tunnistamast Pekingi väidet, et demokraatlik saar on osa ühtsest Hiinast.

Tsai, kelle nägemuses on Taiwan de facto iseseisev, valiti uuesti presidendiks tänavu jaanuaris, saades ülekaaluka võidu. Tema tagasivalimist nähakse tagasilöögina Pekingi kampaaniale mõjutada Taiwani.

«Teame kindlasti, et need 6000 meili on kahjustatud ning alles hindame kahju ulatust,» teatas AFP-le osakonna asedirektor Liu Chia-zung.