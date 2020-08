Prantsusmaa ministri kodus toimus pistisekahtluse tõttu läbiotsimine

Läbiotsimine puudutas väiteid, et Annonay linnapeana võttis ta 2017. aastal ühelt ettevõttelt vastu kaks litograafiat.

«Prokuratuur kontrollib seda, mida vaja. See on normaalne ja võimaldab mul näidata, et ma pole midagi valesti teinud,» lausus Dussopt AFP-le.