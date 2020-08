Põhja-Korea kavandab aasta alguseks parteikongressi

Jaanuaris toimuval kongressil on riigi liidril Kim Jong-unil kavas teatavaks teha uus viisaastakuplaan riigi majanduse arendamiseks.

Keskkomitee ees kolmapäeval kõneledes tunnistas Kim puudujääke majanduses, millele on hoobi andnud koroonaviiruse pandeemia põhjustatud väljakutsed Korea poolsaart ümbritsevas regioonis ja USA juhtimisel kehtestatud sanktsioonid.

KCNA uudises ei mainitud tuumadiplomaatiat Ühendriikidega, mis on ummikseisus.

Lõuna-Korea keskpank teatas juuli lõpus, et Põhja-Korea rahvusvaheliste sanktsioonidega räsida saanud majandus trotsis piiranguid ning kasvas 2019. aastal esimest korda kolme aasta jooksul.

Pyongyang on väga salatsev ja keeldub statistika avaldamisest, jättes teistele võimaluse anda vaid kaudseid hinnanguid.

Korea Pank (BOK) väitis, et 2019. aastal kasvas Põhja-Korea sisemajanduse kogutoodang 0,4 protsenti, kui aasta varem oli see 4,1 protsendi võrra langenud. Pärast kaheaastast langust põhjendas BOK tõusu eeskätt ehituse, põllumajanduse, metsamajanduse ja kalanduse elavnemisega. Kaevandamine ja tootmine on jätkuvalt languses.