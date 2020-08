Trump: USA jätkab kõigi Iraani-sanktsioonide taastamise nõudmist

Trump hoiatas juba nädalavahetusel, et Ühendriigid jätkavad järgmisel nädalal võimaluste otsimist, et taaskehtestada Iraanile ÜRO relvaembargo ja teised sanktsioonid.

Pompeo on teinud vastuolulise ettepaneku, et USA jääks osaliseks leppes nii nagu see oli kirjas 2015. aasta resolutsioonis ning seeläbi saaks ta survestada naasma sanktsioonide juurde, kui leiab, et Iraan on kokkulepitud reegleid rikkunud.