Iraan tutvustas kaht uut kodumaist raketti

Pind-pind tüüpi ballistilise raketi «Märter Hajj Qassem» tegevusraadius on 1400 kilomeetrit, edastas poolametlik uudisteagentuur Fars. Riigitelevisioon ütles, et mereväe tiibraketi «Märter Abu Mahdi» tegevusraadius on 1000 kilomeetrit.