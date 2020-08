WHO püüab Venemaalt Covid-19 vaktsiini kohta teavet saada

Venemaa andis eelmisel nädalal esimese maailma riigina loa koroonavaktsiini tootmiseks. Selle heakskiitmisest teatas president Vladimir Putin.

Vaktsiin ei ole aga läbinud kõiki harilikult loaks saamiseks vajalikke katsetusi, millega rikutakse teaduslike uuringute reegleid. Vene ametnikud väidavad, et vaktsiin annab Covid-19 suhtes kestva immuunsuse, kuid ei ole esitanud tõendeid.

WHO Euroopa kriisiolukordade ametnik Catherine Smallwood ütles, et organisatsioon on alustanud Venemaaga otsediskussioone, et saada infot, mida WHO vaktsiini hindamiseks vajab.

WHO Euroopa direktor Hans Kluge kinnitas, et nad tervitavad edusamme vaktsiini väljatöötamises, kuid kõik vaktsiinid peavad läbi tegema samad kliinilised katsetused.

Vene vaktsiini on seni katsetatud vaid mõnekümne inimese peal.

Kluge märkis, et Venemaa on varem edukalt vaktsiine välja töötanud, näiteks kollapalaviku ja lastehalvatuse vastu.

Smallwoodi sõnul ei muretse WHO üksnes Vene vaktsiini ohutuse ja tõhususe pärast, vaid see käib kõigi töös olevate vaktsiinide kohta.

Ta tunnistas, et WHO püüab jõuda koroonaviiruse vaktsiinini kiirendatud tempos, kuid see ei tähenda ohutuse ja tõhususe vallas mingeid mööndusi.