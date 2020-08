Trump lubas Iraagi peaministrile ühel hetkel väed välja viia

Iraani-meelsete võitlejate rünnakud Ühendriikide sihtmärkidele Iraagis on sagenemas ja sealne valitsus on silmitsi survega saata riigist välja umbkaudu 5000 ameerika sõdurit, kes viibivad seal osana džihadistide vastastest jõududest.

Kadhemi märkis, et on tänulik USA toetuse eest sõjas äärmusrühmitusega Islamiriik. Tema sõnul on see partnerlus olnud mõlema riigi huvides.