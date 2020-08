Saksamaa võtab 2021. aastal koroonaviiruse tõttu täiendavalt laenu

«Järgmisel aastal oleme me jätkuvalt sunnitud kõrvale jätma võlareegli ja kulutama märkimisväärses koguses raha kodanike tervise kaitseks ning majanduse stabiliseerimiseks,» ütles Scholz usutluses meediagrupile Funke, viidates Saksamaa kõrgelt hinnatud poliitilisele põhimõttele tasakaalustatud eelarvest.

Scholz kavandab ette laenupaketti suurusjärgus 218 miljardit eurot, et tasuda tohutu päästepaketi eest, millega riik juhiti välja otsesest koroonaviiruse mõjust, murdes sellega läbi kriisiaegsest rahanduslikust tõkkest, mis on põhiseadusesse sisse kirjutatud.

Valitsus on lubanud üle triljoni euro abi ettevõtetele ja kodanikele Euroopa suurimas majanduses, et tulla toime pandeemia tagajärgedega. Abi hulka on arvatud nii laenud, toetused kui erinevate programmide subsiidiumid.