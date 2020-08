Trumpi nõunik: Navalnõi mürgituse kinnitusel on mõju USA-Vene suhetele

«See on äärmiselt häiriv, ning kui kõige selle taga seisavad venelased... siis me püüame arvestada, määratleda, kuidas me tulevikus hakkame suhtlema venelastega,» ütles ta konservatiivse telekanali Fox News eetris.

«Ta on väga julge inimene. Ta on väga julge poliitik ning meie mõtted ja palved on tema ja ta perega,» sõnas O'Brien Navalnõid iseloomustades.

Navalnõi pressiesindaja Kira Jarmõš ütles neljapäeval, et opositsionääril hakkas halb lennul Tomskist Moskvasse ning lennuk tegi hädamaandumise Omskis, kus opositsionäär haiglasse viidi, ning on endiselt teadvusetuna intensiivravipalatis.

«Aleksei Navalnõi pere ja arstid võtsid vastu otsuse tema toimetamiseks teise kliinikusse. Seda on vaja kasvõi seetõttu, et Omski haigla, kus ta praegu viibib, ei ole piisavalt varustatud kõigi vajalike testide ja protseduuride tegemiseks. Lisaks on seda tarvis turvakaalutlustel.»

Pressiesindaja märkis, et Navalnõiga juhtunu põhjused on endiselt teadmata. «Diagnoosi ei ole talle endiselt pandud ning me ei tea, mis oli kõige juhtunu põhjus.»