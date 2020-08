Vene arstid Navalnõi analüüsides mürki ei tuvastanud

«Peaarsti sõnul ei saa Navalnõid liigutada. Tema seisund on ebastabiilne,» ütles Kira Jarmõš Twitteris. «Aleksei transportimise keeld on otsene oht tema elule. Omski haiglasse jäämine ilma varustuse ega diagnoosita on eluohtlik.»