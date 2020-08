Otse Postimehest ⟩ Jüri Luik: Navalnõi võimalik mürgitamine tundub hoiatusena Venemaa opositsioonile

Kas te kardate Valgevenes «rohelisi mehikesi» nagu nägime Ukrainas?

Valgevene situatsioon on mõnevõrra erinev. Venemaa ja Valgevene suhted teistsugused. Valgevenelaste identiteet, eristatus Venemaast, on palju nõrgem ja on selge, et need väljaastumised ja massidemonstratsioonid, mis praegu toimuvad, ei ole venevastase iseloomuga.

Pigem proovib Venemaa president seda küsimust oma vaatevinklist lahendada, ehk kasutades juba Valgevene territooriumil olemasolevaid jõudusid. Need on kõikvõimalikud Valgevene julgeolekuüksused, eriti Valgevene KGB, mis allub mitteformaalselt, aga suhteliselt otseselt, Venemaa julgeolekuteenistustele ja on paljuski suunatav Moskvast.

Praegu proovitakse ära kasutada paindlikumat taktikat võrreldes sellega, mida Lukašenka alguses kasutas. Erakordne jõhkrus keeras suure osa elanikkonnast väga selgelt Lukašenka vastu. Praegu on näha, et ühelt poolt proovitakse olla paindlikumad, sellist massiivsed jõudu ei kasutata, aga teiselt alustas prokuratuur opositsioonijuhtide vastu kohtuasja. Neid survestatakse väga tugevalt ja paljud neist on ju piiri taga. Praegu saata Venemaa poolt üksusi sisse, olgu nad siis «rohelisi mehikesi» või mitte, ei näi põhjust olevat.

Aga iseenesest selline võimalus on ikkagi olemas?

Olen kindel, et selline stsenaarium on olemas ja kindlasti on olemas ka palju radikaalsemad stsenaariumid Venemaa kaitseministeeriumi keldrites. Kindlasti Putini eelistab siiski stsenaariumit, kus on tal riskid kõige väiksemad.

Oletame, et Vene armee läheb üle piiri. Mida nad seal siis teevad? Nad põrkuvad vastakuti täpselt samasuguste suurte rahumeelsete meeleavaldustega nagu praegu Lukašenka. Keegi ei hakka ju tankiga mööda linnatänavaid meeleavaldajaid taga ajama. Kindlasti on Putini eelistatuim variant on see, kui tegevus toimub Lukašenka egiidi all. Venemaa näpujäljed on näha nii vähe kui võimalik.

Nii Lukašenka kui ka Putin suhtuvad tegelikult suure nostalgiaga Nõukogude Liitu.

Kuidas mõjutaks Vene vägede saatmine Valgevenesse jõudude vahekorda meie regioonis?

Siin on kaks eraldi teemat. Üks teema on see, et Lukašenka ilmselgelt proovib Putinit tõmmata Valgevene asjadesse. Ta tunneb ennast väga ebakindlalt ja ta ei saa välistada, et tema oma julgeolekuorganid lõpuks teda enam ei toeta.

Lukašenka proovib Putinit tõmmata Valgevene konflikti lahendamisse, aga sellisel moel, et teda ennast ei kõrvaldataks. Üks meetod Lukašenkal ongi demonstreerida, et valitseb sõjaline oht ja Putin siis peaks appi tulema ja andma tuge tegutsemiseks.