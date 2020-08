33-aastane kunstnik Jesse Courtney Welsh sai oma karistuse kätte eile Whangārei piirkonnakohtus pärast seda, kui oli tunnistanud ennast süüdi ebaseaduslikult suletud aeda sisenemises ning Covid-19 tõkestamiseks kehtestatud reeglite mitte järgimises, vahendas The New Zealand Herald.

Vanglakaristuse määranud kohtunik Keith de Ridder selgitas, et Welsh oli langetanud otsuse kohtuda Austraaliast koju tagasi sõitnud sõbraga ning kuna naaberriigis valitseb kõrge koroonaviirusesse nakatumise oht, on see mehe süüd raskendav asjaolu.